Merkel trifft libanesischen Regierungschef Hariri

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt kommende Woche in Berlin den libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri. Bei dem Gespräch am Dienstag gehe es um die Lage in der Region sowie die Situation der Flüchtlinge, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Der Libanon gehört zu den Ländern, die am meisten Schutzsuchende vor dem Krieg in Syrien aufgenommen haben. Beide Länder sind eng verwoben. Merkel hatte zuletzt betont, auch Europa habe mit Blick auf Syrien eine humanitäre Verantwortung.

