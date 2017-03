Abschlussbericht zur Kölner Silvesternacht offenbart Behördenversagen

Düsseldorf Die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht sollen durch mangelhafte Führung und Kommunikation bei der Polizei und anderen Behörden begünstigt worden sein. Zu diesem Ergebnis kommt der Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags in seinem Abschlussbericht. In dem Dokument werden auf fast 1400 Seiten zahlreiche Fehler aufgelistet - vor allem der Kölner Polizei- und Ordnungsbehörden. Zur Jahreswende 2015/16 waren am Kölner Hauptbahnhof hunderte Frauen sexuell drangsaliert und ausgeraubt worden.

