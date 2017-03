Von 50-Euro-Schein bis Leiharbeit – Das ändert sich im April

Mit dem Monatswechsel von März zu April stehen in Deutschland zahlreiche Änderungen an. Wir haben die wichtigsten zusammengestellt:Neuer 50-Euro-ScheinAm 4. April wird der druckfrische 50-Euro-Schein in Umlauf gebracht. Die runderneuerte Version soll fälschungssicherer sein. Ein Merkmal, das...