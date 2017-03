Tusk gibt ersten Einblick in die EU-Position beim Brexit

Valletta EU-Ratspräsident Donald Tusk gibt heute einen ersten Einblick in die EU-Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen. Das Papier dient als Vorgabe für EU-Chefunterhändler Michel Barnier und dessen Mandat. Tusks Entwurf soll in den kommenden Wochen aber zunächst von den 27 EU-Ländern beraten und am 29. April bei einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs endgültig festgezurrt werden. Erst wenn alles unter Dach und Fach ist, beginnen die eigentlichen Verhandlungen.