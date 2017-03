Terrorzelle zerschlagen: Rialto-Brücke im Visier

Rom Eine Terrorzelle soll in Italien die Rialto-Brücke in Venedig als mögliches Ziel für einen Anschlag im Blick gehabt haben. Anti-Terror-Einheiten der italienischen Polizei verhafteten in der Nacht drei Männer und nahmen außerdem einen verdächtigen Minderjährigen fest, wie die Behörde mitteilte. Bei 12 Hausdurchsuchungen unter anderem im historischen Zentrum der bei Touristen beliebten Lagunenstadt wurde Beweismaterial beschlagnahmt. Die Rialto-Brücke ist ein Wahrzeichen Italiens und wird jedes Jahr von Millionen Menschen besucht.

