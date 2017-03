Haftbefehl gegen mutmaßliches Taliban-Mitglied erlassen

Die Bundesanwaltschaft hat gegen einen 30-jährigen Afghanen Haftbefehl erwirkt. Er soll als Taliban-Mitglied an der Ermordung von mindestens 16 Menschen beteiligt gewesen sein, teilte der Generalbundesanwalt am Dienstag in Karlsruhe mit. Außerdem werden dem Mann weitere Mordversuche an Soldaten...