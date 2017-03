Neue Saar-Regierung soll im Mai stehen

Saarbrücken Der neue Landtag des Saarlandes wird am 25. April zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Ob dann schon die neue schwarz-rote Regierung stehe, sei völlig offen. Das sagte der Sprecher des Landtags in Saarbrücken. CDU und SPD wollen in dieser Woche zunächst den Fahrplan für Koalitionsverhandlungen festlegen. "Wir haben nicht den Zeitdruck, dass bis zur konstituierenden Sitzung des Landtags unbedingt der Koalitionsvertrag stehen muss", sagte CDU-Fraktionschef Tobias Hans. Er hielt es für realistisch, dass die neue Saar-Regierung "auf jeden Fall" im Mai stehen werde.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder