Russland hat eine neue, junge Protest-Generation

Bei einer Demonstration am Sonntag in Moskau nahmen die Ordnungshüter laut der Rechtsbeobachtungsgruppe OWD-Info mehr als 1000 Menschen fest. Postsowjetischer Rekord. Nach verschiedenen Angaben hatten 7000 bis 25.000 Menschen an der nicht genehmigten Protestaktion im Stadtzentrum teilgenommen. Fanggruppen der Polizei begannen sofort gezielt, die aktivsten Demonstranten festzunehmen, der nationalliberale Oppositionspolitiker Aleksei...