SPD dringt mit Gesetzentwurf auf die Ehe für alle

Die SPD will noch in dieser Wahlperiode die Ehe für alle durchsetzen. „Künftig soll die Ehe auch gleichgeschlechtlichen Paaren offenstehen“, heißt es im Gesetzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion, der unserer Redaktion vorliegt. Damit werde dem gesellschaftlichen Wandel und der geänderten Haltung der Mehrheit der Bevölkerung zu dieser Frage Rechnung getragen. Die Gesetzesinitiative, die die Fraktion am Dienstag beschließen soll, werde...