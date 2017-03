Warum Arkansas schnell acht Menschen hinrichten lassen will

An diesen Gastvortrag werden sich die Mitglieder des Rotary Klubs 99 in Little Rock wohl bis an ihr Lebensende erinnern. Wendy Kelley, die Gefängnis-Direktorin des US-Bundesstaates Arkansas, bat ihre Zuhörer vor wenigen Tagen persönlich darum, dem Tod ins Auge zu sehen.Sie benötigt dringend 48...