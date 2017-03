Die Flüchtlingskrise ist zu einer stillen Krise geworden

Die Krise ist in ihrem Klassenzimmer angekommen. Eva Karavgousti wirft Rechenaufgaben an die elektronische Tafel. Zehn plus drei. Fünf plus acht. Zwei plus neun. „Lilas“, ruft sie. Das Mädchen springt vom Stuhl auf und läuft nach vorne. Mit dem Finger zeichnet sie die Ergebnisse auf das Smartboard....