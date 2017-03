Rehlinger: Schulz-Effekt hat an der Saar gezündet

Saarbrücken SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat der SPD bei der Saar-Landtagswahl nach Ansicht von Herausforderin Anke Rehlinger zum Ergebnis von knapp 30 Prozent verholfen. Der sogenannte Schulz-Effekt habe gezündet, sagte die saarländische SPD-Spitzenkandidatin am Abend in der ARD. Man müsse sehen, dass die Saar-Sozialdemokraten Anfang des Jahres in Umfragen nur bei 24 Prozent gestanden hätten und nun noch knapp an das Ergebnis der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren herangekommen seien.

