Lafontaine: "Beachtliches" Ergebnis für die Linke

Saarbrücken Linke-Spitzenkandidat Oskar Lafontaine hat das Abschneiden seiner Partei im Saarland als "beachtlich" bezeichnet. "Wir haben hier im Saarland etwa viermal so viel wie andere westdeutsche Länder", sagte Lafontaine am Abend in der ARD. Mit Blick auf den Bund sagte er: "Ich glaube, dass für die Bundestagswahl das Signal ausgeht, dass es einen Politikwechsel nur gibt, wenn alle Beteiligten sagen, wir wollen den Politikwechsel, und wenn sie ihn glaubwürdig vertreten." Generell seien diejenigen, die von geringen Löhne und Renten lebten, oft nicht mehr bereit, zur Wahl zu gehen.

