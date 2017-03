Schwarzenegger: Politverdrossenheit nutzte Trump

Wien Der Hollywood-Star und republikanische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger macht eine große Politverdrossenheit für den Aufstieg von US-Präsident Donald Trump verantwortlich. "Die Leute haben die Nase voll. Und dann wundert man sich, wenn wirklich seltsame Vögel an die Macht kommen", sagte der gebürtige Österreicher bei einem Besuch in seiner Heimat der Zeitung "Presse am Sonntag". Viele Bürger würden etablierten Politikern nicht mehr zutrauen, echte Probleme zu lösen.

