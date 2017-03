Trump: Demokraten sollen an neuer Gesundheitsreform mitwirken

Washington Nach dem Scheitern seiner Gesundheitsreform will US-Präsident einen weiteren Versuch gemeinsam mit der Opposition machen. "Lasst uns ein wirklich großartiges Gesundheitsgesetz machen", sagte Trump. "Ich glaube wirklich, dass wir dafür auch Unterstützung der Demokraten bekommen werden", sagte der Präsident. Die bisherige Gesundheitsversorgung, bekannt als "Obamacare", sei am Ende. Die Beiträge stiegen rasant und mehr und mehr Versicherer verabschiedeten sich. "Obamacare wird bald explodieren", sagte Trump. Experten widersprechen ihm jedoch in diesem Punkt.