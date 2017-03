"Spiegel": Schulz kommt doch zum Koalitionsgipfel

Berlin Der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz wird nach einem "Spiegel"-Bericht nun doch am Koalitionsausschuss in der kommenden Woche teilnehmen. Das habe er in einem Telefongespräch mit Kanzlerin Angela Merkel geklärt, schreibt das Nachrichtenmagazin. Schulz hatte seine Teilnahme ursprünglich abgesagt, weil er zu einer zeitgleich stattfindenden Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion gehen wollte. Dies war in der Union auf scharfe Kritik gestoßen.

