Fünf Tote nach Londoner Anschlag - Gedenken an Opfer

London Nach dem Terroranschlag vor dem britischen Parlament hat sich die Zahl der Toten auf insgesamt fünf erhöht. Am späten Abend teilte die Polizei in London mit, dass ein 75-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben sei. Ein weiteres Opfer des Anschlags schwebte in der Nacht noch in Lebensgefahr. Unterdessen versammelten sich am Trafalgar Square in London tausende Menschen zum Gedenken an die Opfer des Anschlags. "Londoner werden sich nie von Terror einschüchtern lassen", rief Bürgermeister Sadiq Khan den Menschen zu.

