Munitionslager in Ukraine in Flammen - Militär: Sabotageakt

Kiew Das größte Munitionslager der Ukraine ist nach Militärangaben durch einen Sabotageakt in Brand gesetzt worden. Das Lager in der Nähe von Charkiw im Osten des Landes stehe seit dem Morgen in Flammen, teilt das Militär in Kiew mit. Knapp 20 000 Menschen aus den umliegenden Ortschaften wurden in Sicherheit gebracht. Im Umkreis von vierzig Kilometern wurde der Luftraum gesperrt. Mehr als 600 Rettungskräfte sind im Einsatz. Über mögliche Verletzte oder Tote ist noch nichts bekannt.