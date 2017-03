Tote bei Anschlag in London – Was wir bisher wissen

Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in London sind am Mittwochnachmittag nach Polizeiangaben mehrere Menschen angegriffen worden. Wir fassen zusammen, was wir über die Vorfälle wissen.• Was ist passiert?Gegen 14.30 Uhr am Mittwoch (Ortszeit) ist es in London zu einem mutmaßlichen Terroranschlag...