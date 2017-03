Warschau Ein polnisches Gericht wird über die Auslieferung des mutmaßlichen Anführers der Enkeltrick-Mafia an Österreich entscheiden. Der vergangene Woche in Warschau festgenommene Pole habe eine freiwillige Auslieferung abgelehnt, teilte die polnische Staatsanwaltschaft mit. Als Chef einer organisierten Bande soll der Verdächtige Senioren in Deutschland, Österreich und der Schweiz in großem Stil mit der Enkeltrick-Masche bestohlen haben.

