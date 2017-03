Erstes Entspannungssignal der Türkei - Aber weiter Nazi-Vergleiche

Berlin Nach Wochen der Eskalation gibt es im Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker erstmals ein Zeichen der Entspannung von türkischer Seite: Die der Regierungspartei AKP nahe stehende Union Europäisch-Türkischer Demokraten kündigte an, bis zum Verfassungsreferendum am 16. April keine Auftritte türkischer Politiker in Deutschland mehr zu organisieren. Für Präsident Recep Tayyip Erdogan gilt der Auftrittsstopp ausdrücklich nicht. Zugleich setzte dieser seine Attacken fort. Dieses Europa sei ein rassistisches, faschistisches und grausames Europa, sagte er.

