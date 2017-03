Drei von vier Jugendlichen in Europa bekennen sich zur EU

Jugendliche in Deutschland, Österreich und Ost-Europa bekennen sich einer Umfrage zufolge zur EU. Rund drei von vier jungen Menschen (77 Prozent) bewerten die EU-Mitgliedschaft ihres Landes positiv, wie die Bertelsmann Stiftung am Dienstag in Gütersloh bei der Vorstellungen der Studie erklärte.Als...