Schottische Regierungschefin ruft Brexit-Gegner zum Umzug auf

Aberdeen Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat britische Brexit-Gegner zu einem Umzug nach Schottland aufgerufen. "Kommt hierher, um zu leben, zu arbeiten, zu investieren oder zu studieren", sagte sie unter großem Beifall auf dem Frühlingsparteitag der Schottischen Nationalpartei SNP in Aberdeen. An ihren Plänen für ein Unabhängigkeitsreferendum hält sie fest. Sturgeon will das Parlament in Edinburgh nächste Woche um ein Mandat für das Referendum bitten. Es soll zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 stattfinden.

