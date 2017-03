Was bleibt von Bundespräsident Joachim Gauck nach seiner Amtszeit?

Joachim Gauck macht schon etwas früher Schluss. Offiziell endet die Amtszeit des Bundespräsidenten erst in der Nacht zu Sonntag, aber sein Büro im Schloss Bellevue hat er bereits am Donnerstag geräumt. „Nach dem Zapfenstreich fällt der Hammer“, hat Gauck gut gelaunt verkündet, am Freitagabend war...