Angela Merkel bei Donald Trump – Die Not der Handlungsreisenden

Nicht drängeln. Den Neuen ankommen lassen im Amt. Abwarten, bis Konturen erkennbar werden. Angela Merkel hat alles richtig gemacht im behutsamen Angang an das weltpolitische Phänomen Donald Trump. Genutzt hat es ihr beim Antrittsbesuch in Washington am Ende wenig.Der Hausherr blieb ausgesucht kühl,...