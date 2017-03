Terroralarm bei Länderspiel in Hannover – Ermittlungen eingestellt

Knapp eineinhalb Jahre nach dem Terroralarm bei einem Fußball-Länderspiel in Hannover hat die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt. Es hätten sich „keine weiterführenden Erkenntnisse“ ergeben, teilte die Behörde am Freitag in Karlsruhe mit. Sollte es neue erfolgversprechende Ansätze...