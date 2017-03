Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Trump-Besuch in Washington eingetroffen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am frühen Freitagmorgen in Washington zu ihrem ersten Besuch bei US-Präsident Donald Trump eingetroffen. Am Nachmittag (gegen 16.20 Uhr MEZ) wird sie im Weißen Haus erwartet. Es soll ein Vier-Augen-Gespräch sowie ein Gespräch mit Wirtschaftsvertretern geben....