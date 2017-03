Dutzende Tote bei Luftangriff auf Moschee bei Aleppo

Bei einem Luftangriff auf eine Moschee bei Aleppo in Syrien sind am Donnerstag mindestens 42 Menschen getötet worden. Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Abend. Die Moschee sei voller Gläubiger gewesen. Weitere Angaben macht die Beobachtungsstelle zunächst nicht.Im...