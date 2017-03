Explosives Paket im Bundesfinanzministerium gefunden

Im Bundesfinanzministerium ist am Mittwoch ein Paket mit Sprengstoff abgefangen worden. Das enthaltene Gemisch „wäre geeignet gewesen, erhebliche Verletzungen beim Öffnen des Pakets zu verursachen“, hieß es am Nachmittag in einer Mitteilung der Berliner Polizei. Ein sogenanntes Blitzknallgemisch...