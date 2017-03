Wolfgang Schäuble: Regierung stoppt Hilfspaket für die Türkei

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht keinen Spielraum für eine wirtschaftliche Unterstützung der Türkei, solange der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel in dem Land in Haft ist. „Unter diesen Umständen ist es natürlich außergewöhnlich schwierig, daran weiterzuarbeiten“, sagte Schäuble am...