Erdogan treibt die Eskalation mit dem Westen weiter voran

An Appellen zur Mäßigung gibt es keinen Mangel, aber zumindest in Ankara scheinen sie nicht viel zu bewirken. Nachdem EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn am Montag die Türkei aufgerufen hatte, „auf überzogene Aussagen und Handlungen zu verzichten“, konterte das türkische Außenministerium: Die...