Die Niederlande wählen: Das sind die wichtigsten Fakten

Die Niederlande wählen am Mittwoch ein neues Parlament. 13 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.Um was geht es bei der Wahl in den Niederlanden?Die Niederländer wählen am 15. März 2017 ein neues Parlament. Zu vergeben sind 150 Sitze in der Zweiten...