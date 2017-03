Bundesbeauftragte mahnt Zurückhaltung beim Kopftuchverbot an

Berlin Ein Kopftuchverbot kann muslimischen Frauen aus Sicht der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren. Die Arbeitgeber in Deutschland sollten sich in Zukunft gut überlegen, ob sie sich durch Kopftuchverbote in ihrer Personalauswahl einschränken wollen, kommentierte Christine Lüders ein Urteil des Europäische Gerichtshofs. Demnach können Arbeitgeber weltanschauliche Zeichen und damit auch Kopftücher verbieten. Dadurch könne es für Musliminnen noch schwerer werden, einen Job zu finden.