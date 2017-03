Merkel-Reise wegen Schneesturm in den USA abgesagt

Foto: Michael Kappeler / dpa

Der Airbus A340 „Theodor Heuss“ der Flugbereitschaft der Bundeswehr steht am 13.03.2017 auf dem Rollfeld in Berlin Tegel bereit, um am Abend die Delegation von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in die USA nach Washington zu fliegen. Foto: Michael Kappeler / dpa