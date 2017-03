Niederländische Zeitung titelt: „Wir sind hier der Chef!“

Die Eskalation im niederländisch-türkischen Streit am Wochenende wird in ganz Europa mit großer Sorge verfolgt. Entsprechend ausgiebig befassen sich die Medien mit dem Thema. Fast in keinem Kommentar fehlt der Hinweis, dass sich beide Länder im Wahlkampf befinden – die Türkei strebt auf das...