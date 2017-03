Regierung und Opposition werben für Entspannung mit der Türkei

Berlin Nach den untersagten Wahlkampfauftritten türkischer Minister in den Niederlanden sprechen sich deutsche Politiker parteiübergreifend gegen solch eine rigorose Haltung aus. Man müsse bei aller Kritik an den Versuchen Erdogans, aus der Türkei eine Diktatur zu machen, nicht gleich ein Einreiseverbot aussprechen, sagte der Linke-Politiker Gregor Gysi in der ARD. Bei aller Kritik am Verhalten der türkischen Regierung sprach sich auch Finanzminister Wolfgang Schäuble für eine Beruhigung der Lage aus.

