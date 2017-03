Mindestens 44 Tote bei mehreren Anschlägen in Damaskus

Bei zwei Bombenexplosionen in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens 44 Menschen getötet worden. Dutzende weitere seien bei zwei Explosionen im Bezirk Al-Schagur am Samstag verletzt worden, teilte die Syrische Beobachterstelle für Menschenrechte am...