Grüne in Kreuzberg-Friedrichshain wählen Nachfolger für Ströbele

Berlin Die Grünen im Berliner Stadtbezirk Friedrichshain- Kreuzberg wählen heute einen Nachfolgekandidaten für ihren langjährigen Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele. Der 77-Jährige gewann den Wahlkreis viermal in Folge, er ist der einzige direkt gewählte Grüne im Bundestag. Ströbele tritt bei der Bundestagswahl am 24. September nicht noch einmal an. Als Favoritin auf die Nachfolge gilt Canan Bayram. Die türkischstämmige Politikerin sitzt seit 2006 im Berliner Abgeordnetenhaus - zunächst für die SPD, seit 2009 für die Grünen.