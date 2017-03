Justizminister Heiko Maas will Löschberichte von Facebook

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) will Facebook stärker in die Pflicht nehmen. Der Minister werde in der kommenden Woche Vorschläge vorlegen, wie soziale Netzwerke wie Facebook stärker gegen Fake News oder Hass-Kommentare vorgehen könnten, sagte ein Sprecher des Justizministerium am Freitag in...