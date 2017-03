Gabriel dringt in Russland auf konkrete Abrüstungsschritte

Moskau (dpa) – Außenminister Sigmar Gabriel hat bei seinem Besuch in Russland konkrete Abrüstungsschritte in Europa gefordert. Bei seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sagte er mit Blick auf Truppenstationierungen und Rüstungsinvestitionen der Nato und Russlands, er habe die Sorge, dass es zu einer neuen Aufrüstungsspirale kommt. Die Nato verlagert derzeit als Reaktion auf die Ukraine-Krise 4000 Soldaten ins Baltikum und nach Polen. Der Vizekanzler will neben Lawrow auch Präsident Wladimir Putin treffen.