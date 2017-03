Zahl der Toten steigt auf 49 nach Klinik-Angriff in Kabul

Nach einem Angriff der IS-Terrormiliz auf ein Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Toten und Verletzten stark gestiegen. Man wisse nun von 49 Toten und 76 Verletzten, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kamaruddin Seddiki, am Donnerstag. Am Vorabend...