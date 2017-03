Can Dündar: Deutschland reagiert zu spät auf Lage in der Türkei

Der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar hat Deutschland bescheinigt, vor der Verhaftung des „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel zu lange der Entwicklung in der Türkei zugesehen zu haben. „Hätte sich Deutschland vor der Verhaftung von Deniz Yücel – als 150 andere Journalisten in Haft...