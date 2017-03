Journalist nach Auftritt von Mevlüt Çavuşoğlu angegriffen

Der für die „Zeit“ tätige Journalist Sebastian Kempkens ist bei dem Auftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu am Dienstagabend in Hamburg offenbar angegriffen worden, weil er ein Schild mit der Aufschrift „Free Deniz“ in die Luft hielt.In einem eigenen Text berichtete Kempkens, dass...