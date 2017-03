Tusk-Wahl – Warum Polen bei der EU eine Blamage droht

Polen driftet auf dem EU-Gipfel mit seinem Widerstand gegen eine Wiederwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk auf eine Niederlage zu. Man erwarte eine „überwältigende Mehrheit“ für Tusk bei der am Donnerstag geplanten Entscheidung, hieß es am Mittwoch in deutschen Regierungskreisen. Auch ein...