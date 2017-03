Bundesanwalt prüft Ermittlungen wegen CIA-Spionage

Nach neuen Enthüllungen der Plattform Wikileaks prüft die Bundesanwaltschaft Ermittlungen wegen mutmaßlicher Spionagetätigkeiten des US-Geheimdienstes CIA in Deutschland. Ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch, die von Wikileaks öffentlich gemachten...