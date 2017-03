Gabriel appelliert an Türken in Deutschland

Berlin Außenminister Sigmar Gabriel hat nach dem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu an die Türken in Deutschland appelliert, die Auseinandersetzung um das türkische Verfassungsreferendum nicht nach Deutschland zu tragen. Man dürfe es in Deutschland nicht zulassen, dass politische Auseinandersetzungen aus der Türkei nach Deutschland importiert werden, sagte er im Auswärtigen Amt. Mehrere türkische Regierungsmitglieder haben bereits Wahlkampfauftritte in Deutschland absolviert.

dpa