Ministerin Schwesig: Unternehmen "provozieren" harte Frauenquote

Berlin Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig hat für mehr Unternehmen als bisher eine verbindliche Frauenquote gefordert. "Da, wo sich Unternehmen selbst die Zielvorgaben setzen können, sagen tatsächlich welche: null", sagte die SPD-Politikerin in der ARD. "Die provozieren, dass wir uns in der nächsten Legislaturperiode dieses Gesetz noch mal vorknöpfen und sagen: Dann muss auch die harte Quote für diese Unternehmen gelten." Das Gesetz für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen war im Mai 2015 in Kraft getreten.

dpa