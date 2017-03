Prozessauftakt gegen "Gruppe Freital" Vor dem Oberlandesgericht in Dresden hat der Prozess gegen acht Mitglieder der mutmaßlich rechtsextremistischen "Gruppe Freital" begonnen. Generalbundesanwalt Jörn Hauschild listet die Anklagepunkte auf: "Die Bundesanwaltschaft legt den Angeklagten die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu Last. Es geht bei der Vereinigung um Taten, Tötungsdelikte und Sprengstoffdelikte. Darüber hinaus wirft die Bundesanwaltschaft weitere Taten den Angeklagten vor. Fünf Sprengstoffdelikte. In einem Fall ist der Tatvorwurf versuchter Mord." Der Gruppe der sieben Männer und einer Frau wird vorgeworfen, ab dem Sommer 2015 fünf Angriffe auf Unterkünfte Asylsuchender ausgeführt zu haben. Im Falle einer Verurteilung wird mit mehreren Jahren Haft gerechnet: "Also bei der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung ist der Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Wir haben in zwei Fällen werfen wir Rädelsführerschaft vor. Da ist der Strafrahmen zwischen drei und 15 Jahren." Für de Verhandlungen sind mehrere Tage angesetzt.