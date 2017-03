Irakische Sicherheitskräfte nehmen Regierungsgebäude in Mossul ein Eine Eliteeinheit der irakischen Armee hat die wichtigsten Regierungsgebäude in Mossul eingenommen. Die Soldaten hätten den Komplex in der Nacht zum Dienstag gestürmt und dabei mehrere Kämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat getötet, sagte ein Sprecher der Einheit. Die Rückeroberung der Verwaltungsgebäude ist von symbolischer Bedeutung und hilft den irakischen Truppen bei Angriffen auf die Extremisten in der nahe gelegenen Altstadt. Vor zwei Wochen starteten die irakische Armee die Offensive auf den Westteil der Stadt. Der Kampf gilt als schwieriger, weil in den engen Gassen der Altstadt keine gepanzerten Fahrzeuge eingesetzt werden können. Der IS hatte Mossul 2014 in einem blitzartigen Vorstoß besetzt.