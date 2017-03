Frauen demonstrieren für ihre Rechte LONDON, GROSSBRITANNIEN WARSCHAU, POLEN ISTANBUL, TÜRKEI Frauen in aller Welt haben am Sonntag für ihre Rechte demonstriert. Anlass war der Internationale Frauentag am 8. März. Die Forderungen der Demonstrantinnen deckten viele Themen ab - von Lohngleichheit bis zum Recht auf Abtreibung.